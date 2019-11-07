The New York Times опубликовало карту Украины без Крыма: посольство призвало издание исправить ошибку

Украинское представительство обратилось к американскому изданию с призывом не играть на руку российской информационной пропаганде.

Американское издание The New York Times опубликовало в своем материале карту Украины без Крыма. Украинское посольство призвало издание исправить ошибку.

Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

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Отмечается, что американское издание снова использовало карту с четким нарушением международно признанной границы Украины в статье "A Disgraced Ukrainian Oligarch's Bizarre Ski Resort Plan".

"Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде", – говорится в сообщении.

В посольстве также добавили, что рассчитывают на оперативную реакцию журналистов "влиятельного издания, которое призвано доносить до американской и мировой общественности правду".

"А правда в том, что Крым – это Украина! Ошибка должна быть исправлена!", – отметили в украинском посольстве.

Напомним, два года назад газета The New York Times опубликовала карту, на которой аннексированный Крым обозначен тем же цветом, что и на территории России, и подписан как "спорная территория" (disputed).