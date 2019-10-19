ГПУ уволила трех прокуроров, которые расследовали преступления против Майдана

Представитель управления специальных расследований считает, что увольнение следователей этого подразделения прокуратуры может привести к значительному затягиванию расследования дел Майдана.

Генеральная прокуратура уволила трех прокуроров управления специальных расследований. Они занимались расследованием дел Майдана.

Об этом прокурор департамента Алексей Донской рассказал в комментарии «Громадському радио».

По словам Донского, по процедуре сокращения уволили Юрия Безщасного, Татьяну Демьяненко и Виталия Тарасюка. Виталий Тарасюк был заместителем руководителя управления Сергея Горбатюка.

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В сообщении говорится о том, что прокуроров уволили, потому что они подали заявление на согласие о переаттестации в старой форме, поскольку не соглашались с новой формой.

Прокуроры же, по словам Донского, настаивали на том, чтобы механизм переаттестации был прозрачным. По его мнению, увольнение прокуроров из этого подразделения прокуратуры может привести к значительному затягиванию расследования дел Майдана.

По данным СМИ, чтобы пройти аттестацию, прокуроров обязывали подписать согласие на признание любой, даже анонимной жалобы, без ее официального подтверждения.

«В этом заявлении есть пункт: «Соглашаюсь с тем, что во время проведения собеседования и утверждения решения кадровой комиссией может браться во внимание информация, полученная от физических и юридических лиц (в том числе анонимно), которая не подлежит дополнительному официальному подтверждению», — утверждает журналистка Ирина Ромалийская.

Часть прокуроров написала собственные заявления на переаттестацию и соглашалась пройти ее «по закону».

По данным Ромалийской, не допущены к переаттестации более 200 прокуроров из около 1300.

Как сообщал УНИАН, руководителя управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка не допустили к аттестации, которая проводится в рамках реформирования ведомства.

19 сентября Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект о реформе органов прокуратуры. За такое решение проголосовали 259 депутатов. По закону будут созданы Офис генерального прокурора, областные и окружные прокуратуры. Генпрокурору дадут право ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры. Военную прокуратуру ликвидируют. Также будет сокращено количество работников прокуратуры — с 15 до 10 тысяч человек. Тем, кто останется, повысят зарплату.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что будущая переаттестация персонала ГПУ будет состоять из трех тестов. По его словам, тестирование станет вторым этапом реформы Генпрокуратуры.