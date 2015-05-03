Председатель ОБСЕ осудил нарушение режима прекращения огня на Донбассе

Министр иностранных дел председательствующей в ОБСЕ Сербии Ивица Дачич осуждает факты нарушения режима прекращения огня вдоль линии разграничения на Донбассе, зафиксированные в последние дни.

Как сообщает пресс-служба ОБСЕ, сербский министр выразил серьезную обеспокоенность в связи с применением запрещенных видов тяжелого вооружения и усилением военного противостояния вокруг Донецка и Широкино.

”Он вновь подтвердил призыв, поддержанный Белградом на прошлой неделе во время встречи министерской ”Тройки” ОБСЕ (вместе с главами МИД Германии и Швейцарии), что все стороны должны полностью и безоговорочно соблюдать режим прекращения огня, остановить военные действия и воплотить все положения Минских соглашений, в том числе касающиеся отвода тяжелого вооружения”, - говорится в сообщении.

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Как отметил Дачич, самое главное в настоящее время - способствовать политическому процессу на Донбассе.

”Я призываю все стороны прилагать все усилия в этом направлении”, - сказал Дачич.

Также он отметил важность обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые работают на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба антитеррористической операции, сегодня с полуночи до 18.00 на востоке Украины незаконные вооруженные формирования 56 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе применяя против украинских силовиков тяжелое вооружение, которое должно быть отведено от линии разграничения согласно с Минскими договоренностями от 12 февраля.