Президент снова уволил Станик с должности судьи Конституционного Суда

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отменил Указ главы государства от 25 марта 2004 года № 368 «О назначении Сюзанны СТАНИК судьей Конституционного Суда Украины».

Текст соответствующего указа Президента размещен на его официальном сайте.

Как говорится в документе, С.СТАНИК уволена "в связи с нарушением процедуры вступления в должность судьи Конституционного Суда Украины".

Как сообщал УНИАН, вчера, 2 апреля, Президент восстановил С.СТАНИК в должности судьи КС в соответствии с решением Верховного суда Украины от 25 марта.

Раньше, 1 мая 2007 года, В.ЮЩЕНКО отстранил С.СТАНИК от должности судьи КС в связи с нарушением присяги.

18 июля 2007 года Шевченковский районный суд Киева удовлетворил иск С.СТАНИК к Президенту и обязал его отменить указ об увольнении С.СТАНИК и восстановить ее в должности судьи КС.

25 марта с.г. ВС оставил без изменений решение суда первой инстанции.