Президент снова уволил Станик с должности судьи Конституционного Суда
Ющенко отменил указ от 2004 года
|Сюзанна Станик
Текст соответствующего указа Президента размещен на его официальном сайте.
Как говорится в документе, С.СТАНИК уволена "в связи с нарушением процедуры вступления в должность судьи Конституционного Суда Украины".
Как сообщал УНИАН, вчера, 2 апреля, Президент восстановил С.СТАНИК в должности судьи КС в соответствии с решением Верховного суда Украины от 25 марта.
Раньше, 1 мая 2007 года, В.ЮЩЕНКО отстранил С.СТАНИК от должности судьи КС в связи с нарушением присяги.
18 июля 2007 года Шевченковский районный суд Киева удовлетворил иск С.СТАНИК к Президенту и обязал его отменить указ об увольнении С.СТАНИК и восстановить ее в должности судьи КС.
25 марта с.г. ВС оставил без изменений решение суда первой инстанции.