Украина усилила охрану границы на Волыни и Ривненщине

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луцкого пограничного отряда, в течение майских праздников в пунктах пропуска будет осуществляться усиленный пограничный контроль, направленный на пресечение попыток пересечения границы террористами и незаконного перемещения через нее оружия, взрывчатых, ядовитых, радиоактивных веществ и других предметов, которые могут быть использованы как средства совершения терактов.

Читайте такжеОдесские пограничники усилили меры безопасности в прибрежной зонеКроме того, в рамках дополнительных временных режимных ограничений, введенных в прошлом году, во всех контролируемых пограничных районах области запрещается: проживание в пограничной полосе граждан Российской Федерации, которым не предоставлено разрешение на постоянное проживание на территории Украины, использование в транспортных средствах радиостанций, кроме специального транспорта, движение транспортных средств на дорогах, что ведут от населенных пунктов к государственной границе и не обеспечивают их передвижение к установленным пунктам пропуска через государственную границу (кроме сельскохозяйственной техники, которая проводит работы), остановку транспортных средств на обочинах дорог на участках местности между государственной границей и пунктами пропуска для автомобильного сообщения «Городище», «Прикладники», «Дольск», «Доманово», «Пища», «Пулемец», выход маломерных плавсредств на водные объекты в пределах пограничной полосы.