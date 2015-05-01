В столкновениях возле музея ВОВ пострадал милиционер
Во время столкновений возле музея ВОВ неизвестный брызнул в лицо сотруднику милиции из газового баллончика, ему оказали помощь на месте, но впоследствии госпитализировали.
Об этом сообщает ОСО ГУМВД Украины в городе Киеве.
"Врачи оказывали медицинскую помощь пострадавшему на месте происшествия, однако в связи с состоянием его здоровья, медики приняли решение госпитализировать работника милиции. В настоящее время ему оказывается помощь в условиях стационара", - сказано в сообщении.
Читайте такжеИнициаторы драки возле музея ВОВ направились вслед за коммунистами до центра КиеваПо состоянию на 13:40 мероприятия по случаю празднования 1-го мая у музея Великой Отечественной войны закончились, сотрудники милиции в усиленном режиме продолжают обеспечивать общественный порядок.
Ранее сообщалось, что во время драки было задержано 19 молодых людей, на них составили административные протоколы за мелкое хулиганство.