В столкновениях возле музея ВОВ пострадал милиционер

15:26, 01 мая 2015
Политика
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Во время столкновений возле музея ВОВ неизвестный брызнул в лицо сотруднику милиции из газового баллончика, ему оказали помощь на месте, но впоследствии госпитализировали.

Під час сутички постраждав міліціонер / Фото УНІАН

Об этом сообщает ОСО ГУМВД Украины в городе Киеве.

"Врачи оказывали медицинскую помощь пострадавшему на месте происшествия, однако в связи с состоянием его здоровья, медики приняли решение госпитализировать работника милиции. В настоящее время ему оказывается помощь в условиях стационара", - сказано в сообщении.

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Ранее сообщалось, что во время драки было задержано 19 молодых людей, на них составили административные протоколы за мелкое хулиганство.

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