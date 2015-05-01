В столкновениях возле музея ВОВ пострадал милиционер

Об этом сообщает ОСО ГУМВД Украины в городе Киеве.

"Врачи оказывали медицинскую помощь пострадавшему на месте происшествия, однако в связи с состоянием его здоровья, медики приняли решение госпитализировать работника милиции. В настоящее время ему оказывается помощь в условиях стационара", - сказано в сообщении.

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Ранее сообщалось, что во время драки было задержано 19 молодых людей, на них составили административные протоколы за мелкое хулиганство.