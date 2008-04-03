Ющенко отбывает в Бухарест на саммит НАТО

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбывает с двухдневным рабочим визитом в Румынию.

Как сообщает пресс-служба Президента, главная цель визита В.ЮЩЕНКО - участие в саммите НАТО в Бухаресте.

Запланировано, что 4 апреля на саммите НАТО глава государства примет участие в заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств.

Кроме того, в рамках визита состоится ряд встреч Президента Украины с лидерами европейских государств. В частности, В.ЮЩЕНКО планирует провести встречи с премьер-министром Королевства Нидерланды Яном Петером БАЛКЕНЕНДЕ и премьер-министром Норвегии Йенсом СТОЛТЕНБЕРГОМ.