Арахамия заявил, что свидетеля взяток в Раде покажут в эфире "Права на владу"

По словам Арахамии, «старые» парламентарии пытаются подкупить новых депутатов и всунуть в какие-то «шкурняки и схемы».

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия обещает на завтра в прямой эфир телеканала «1+1» пригласить свидетеля, который подтвердит, что депутатам от «Слуги народа» предлагали деньги за голосование в парламентском комитете.

Об этом Арахамия заявил в комментарии журналистам.

«Завтра канал «1+1» пригласил меня в «Право на власть», и я туда приведу одного свидетеля, который на сцене прямо или в эфире даст свидетельства об этих 30 тысячах долларов», - сказал он и добавил, что это «свидетель того, что деньги предлагали».

Арахамия подчеркивает, что «это - не шоу», а желание показать, что нередко депутатов из фракции пытаются подкупить. «Сначала мы услышали сигналы - один депутат ко мне подошел и говорит, что «мне тут какие-то люди предлагают 25 тысяч долларов, что я там выйду или воздержусь от голосования. Зафиксировали мы это. Затем другой подошел и говорит: «А мне 30 предлагают», - сообщил лидер фракции.

Он подчеркнул, что «эти сигналы мы передадим в правоохранительные органы».

В то же время Арахамия призвал политиков, которые сообщали ему о таких фактах, обнародовать эту информацию.

«У нас нет прямых доказательств, иначе уже был бы другой разговор, и не с журналистами, а с НАБУ», - заверил лидер фракции.

«Что сейчас происходит, по моему мнению, есть новые парламентарии, молодые, а их всегда пытаются всунуть в какие-то шкурняки и схемы старые парламентарии, которые говорят: «Надо так. А ты не понимаешь, ты неопытный, мы тебя научим», - добавил Арахамия.

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Он убежден, что тем депутатам, которые пытаются подкупать своих коллег, «надо надавать по рукам». В то же время Арахамия отказался называть, кто из депутатов предлагал коллегам из «Слуги народа» деньги.

Как сообщал УНИАН, 22 октября бывший вице-премьер-министр Павел Розенко в Facebook написал, что якобы в Офисе президента подозревают 11 народных депутатов от «Слуги народа» в получении 30 тысяч долларов (каждому) за голосование на заседании Комитета Верховной Рады против одного из антикоррупционных законопроектов. При этом, по данным экс-чиновника, Офис требует от депутатов пройти опрос на детекторе лжи.

Эту информацию подтвердил народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский, который также написал в Facebook, что Офис президента «действительно настаивает на том, чтобы все депутаты партии в комитете Рады прошли детектор лжи».

«Причина - обращение в ОП нескольких депутатов, которым не понравилось голосование членов комитета, где было принято решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность и т.н. "площадок Яценко" + демонополизация рынка госзакупок через систему Prozorro, а также снижение цен на участие в торгах + обеспечение прозрачной работы СЕТАМ/АРМА», - написал депутат.

При этом Дубинский отметил, что во фракции даже «готовы обвинить коллег в получении взяток за голосования».

Он утверждает, что, как член этого комитета, готов пройти опрос на полиграфе, но считает, что в таком случае «детектор лжи должны пройти и сотрудники Офиса президента, и депутаты, среди авторов скандальных законопроектов этого созыва, которые вызывают в зале подозрение в возможной коррупции».

При этом Дубинский назвал 8 законопроектов, которые вызывают вопросы в этом контексте.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи по поводу возможного получения денег за голосование в комитете.

В свою очередь первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко сообщил, что фракция еще не обсуждала вопрос о проверке депутатов на полиграфе. Позже председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что будет проходить сегодня проверку на полиграфе вместе с депутатом из этой же фракции Александром Дубинским.