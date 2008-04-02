УНП предлагает демкоалиции единого кандидата на должность мэра Киева

17:36, 02 апреля 2008
Политика
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"Бесстыдный дерибан" надо немедленно прекратить

Александр Слободян
Украинская народная партия предлагает партнерам по демократической коалиции выдвинуть единым кандидатом на должность мэра Киева народного депутата, члена УНП Александра СЛОБОДЯНА.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Украинской народной партии.

В документе отмечается, что УНП поддержала идею проведения досрочных выборов городского председателя и депутатов городского совета в Киеве, руководствуясь исключительно интересами киевлян, а не планами тех или других политических сил, которые рассматривают выборы в столицы как репетицию будущих всеукраинских выборов.

Члены партии считают, что грубые нарушения столичной властью действующего законодательства, игнорирование судебных решений и бесстыдное разворовывание земли должны быть немедленно прекращены. Именно поэтому, в УНП убеждены, что в избирательных списках партий, которые будут принимать участие в новых выборах в Киевсовет, не может быть места для тех депутатов, которые своими голосами узаконивали земельный дерибан в столице.

УНП призывает партнеров по демократической коалиции ответственно подойти к формированию своих избирательных списков и дать принципиальную оценку работе своих представителей в нынешнем составе горсовета.

УНП поддерживает предложение о выдвижении единого кандидата от демкоалиции на выборах городского председателя и предлагает партнерам рассмотреть кандидатуру народного депутата Украины А.СЛОБОДЯНА – человека, которого знают и уважают и в Киеве, и в Украине. Члены УНП уверены, что при поддержке всех демократических сил А.СЛОБОДЯН имеет реальные шансы победить на этих выборах.

В то же время УНП заявляет, что будет самостоятельно соревноваться на выборах в Киевсовет и предложит киевлянам достойных представителей в киевскую власть.

 

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