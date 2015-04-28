Большинство читателей УНИАН не хотят отмены Дня солидарности трудящихся - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в группе УНИАН ВКонтакте.

Важным международным и историческим праздником этот день считают 37% пользователей.

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Еще 15% уверены, что праздник 1 Мая нужен как повод для еще одного выходного дня, а 14% прагматично ответили, что этот день - лучшее время и повод для посадки картофеля.

В то же время 37% читателей УНИАН Вконтакте убеждены, что такой праздник не нужен, потому что это пережиток коммунистического прошлого.