Большинство читателей УНИАН не хотят отмены Дня солидарности трудящихся - опрос
16:58, 28 апреля 2015Политика
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Большинство читателей группы УНИАН убеждены, что в Украине нужно оставить День солидарности трудящихся.
37% читателей УНИАН считают 1 Мая пережитком советского прошлого
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в группе УНИАН ВКонтакте.
Важным международным и историческим праздником этот день считают 37% пользователей.
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Еще 15% уверены, что праздник 1 Мая нужен как повод для еще одного выходного дня, а 14% прагматично ответили, что этот день - лучшее время и повод для посадки картофеля.
В то же время 37% читателей УНИАН Вконтакте убеждены, что такой праздник не нужен, потому что это пережиток коммунистического прошлого.
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