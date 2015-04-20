Лавров раскритиковал законы о борьбе с советским прошлым, вспомнив Яроша и "бандеровцев"

Об этом сообщают РИА Новости. Для иллюстрации своей позиции Лавров в очередной раз вспомнил Дмитрия Яроша и «бандеровцев».

"Упомяну заявление таких теперь уже официальных представителей Киева, как Дмитрий Ярош, который публично заявляет, что они отберут восток Украины у сепаратистов и террористов. Эти люди, которые хотят жить так, как они привыкли на своей земле, объявляются официально террористами, на них устраивается охота, по всей Украине висят билл-борды с объяснением, как выявлять сепаратистов, тех, кто хочет жить по-своему, не по-украински, приводятся статьи Уголовного кодекса, который за сепаратизм карает сроком лишения свободы от семи до двенадцати лет", — сказал он.

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Лавров считает, что Украина создает атмосферу "отторжения образа жизни жителей Донбасса".

"Чего стоит пакет законов о декоммунизации и героизации фашистских приспешников. Как можно после этого даже заикаться про то, что Украина будет только унитарным государством, как на востоке Украины люди будут прославлять "бандеровцев"? Никогда этого не будет", — заявил Лавров.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" (№ 2558).