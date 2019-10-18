Разумков заверил, что общество приобщат к разработке закона об особом статусе Донбасса

В то же время, рамочные позиции по этому законопроекту будут предоставлены президентом.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что общество будет приобщено к разработке законопроекта об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Право на владу".

Отвечая на вопрос относительно закона об особом статусе Донбасса, обсуждали ли его уже с лидерами фракций, и какие именно пункты лягут в его основу, Разумков отметил, что в конце года заканчивается срок действия этого закона.

"Снова его продлевать, видимо, не достаточно эффективно и неправильно. Поэтому позиция и президента была, и я думаю, что это правильная позиция по отношению к обществу, к Верховной Раде, когда появится возможность создать этот законопроект, то он будет инициирован президентом государства, в первую очередь, именно потому, что он занимается этим направлением", - сказал спикер.

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Так, он выразил уверенность, что "рамочные позиции будут предоставлены президентом государства". "Но они будут предложены как Верховной Раде, которая присоединится к этому процессу 100%-но, я надеюсь, что и так же как и к созданию этой Комиссии (Временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам формирования и реализации государственной политики по восстановлению территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины - УНИАН), так и к разработке этого законопроекта. Что, пожалуй, наиболее важно, к нему будет приобщено украинское общество", - отметил председатель ВР.

Разумков добавил, что принимать такие важные законопроекты было бы неправильно без учета мнения общественности.