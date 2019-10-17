Дело о хищении 90 миллионов «Укрзализныци»: ГПУ просит снять неприкосновенность с нардепа Дубневича

Антикоррупционными органами собрано достаточно доказательств для сообщения народному депутату Ярославу Дубневичу о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Генпрокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины девятого созыва Ярослава Дубневича.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«В четверг, 17 октября 2019 года, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины девятого созыва», - говорится в сообщении.

В ведомстве не назвали фамилию парламентария, но УНИАН стало известно, что речь идет о народном депутате из группы «За будущее» Ярославе Дубневиче.

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Указывается, что досудебным расследованием Национального антикоррупционного бюро Украины при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры собрано достаточно доказательств для сообщения народному депутату о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

По версии следствия, эти деяния причинили ущерб в размере 93 млн 277 тыс. грн.

«Будучи народным депутатом Украины восьмого созыва и, находясь на посту Председателя Комитета ВР по вопросам транспорта, он был осведомлен о финансовом положении ОАО «Укрзализныця», в частности его потребностях при проведении государственных закупок, а также имел влияние на учредителей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, устройств выравнивающих, рамных рельсов, крестовин, контррельсовых рельсов и комплектов раздельного скрепления» , - отметили в пресс-службе ГПУ.

Доказательства свидетельствуют о том, что указанное лицо с сообщниками изучило и проанализировало спрос и цены на рынке стрелочных переводов и приняло решение завладеть средствами филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця».

В частности, следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его сообщниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции в адрес филиала, при этом народным депутатом неоднократно было использовано свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц. В дальнейшем денежные средства были использованы сообщниками по своему усмотрению.

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В пресс-службе напомнили, что, согласно закону, привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины, его задержание или избрание в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста не может быть осуществлено без согласия Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, в январе этого года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили восьмерым лицам о подозрении в завладении 93,27 млн грн акционерной компании «Укрзализныця». В частности, речь идет о председателе правления - генеральном директоре производителя стрелочной продукции; первом заместителе генерального директора производителя стрелочной продукции; основателе - директоре фиктивной компании-победителя торгов; директоре компании-посредника; трех сотрудниках филиала «Укрзализныци» - Центр обеспечения производства.

Также, Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины расследуют несколько уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица «Укрзализныци» и компании братьев Дубневичей.