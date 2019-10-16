Адвокаты Порошенко хотят привлечь Портнова к уголовной ответственности

Портнова считают причастным к нападению на автомобиль экс-президента возле здания ГБР.

Адвокаты бывшего президента Украины Петра Порошенко хотят привлечь к уголовной ответственности экс-заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова.

Об этом заявил на пресс-конференции адвокат Игорь Головань.

Читайте такжеПорошенко будет отвечать за все, что он сделал - ЗеленскийПо его словам, следователь Национальной полиции закрыл производство о совершении нападения на автомобиль Порошенко у здания Государственного бюро расследований (ГБР). Однако адвокаты Порошенко добились через суд возобновления этого производства, а также суд обязал в рамках расследования этого инцидента допросить директора ГБР Романа Трубу и Портнова, которых они считают причастными к нападению на автомобиль бывшего президента.

В частности, адвокаты Порошенко считают, что Портнов подстрекал к нападению, а Труба способствовал этому, поскольку не позволил автомобилю экс-президента заехать во двор ГБР для обеспечения его безопасности.

Кроме того, Головань рассказал, что также через суд он обязал Генеральную прокуратуру Украины возобновить производство по сливанию информации, которая составляет тайну следствия, Портнову со стороны чиновников ГБР.

«Но парадоксальность нашей юридической системы в том, что это дело будет расследовать именно ГБР», – отметил Головань.

Как ранее сообщал УНИАН, Порошенко является фигурантом 13 уголовных производств Государственного бюро расследований.