Экс-нардеп Луценко стал советником Кличко: будет помогать бороться с коррупцией

На новую должность экс-нардепа назначили 15 октября.

Бывший народный депутат Игорь Луценко стал внештатным советником мэра Киева Владимира Кличко по вопросам предотвращения и выявления коррупции.

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«В последнее время меня регулярно спрашивают – чем же я буду дальше заниматься? Отвечаю: тем же, чем и предыдущие 12 лет и 1 месяц. С сегодняшнего дня (15 октября – УНИАН) еще и официально. Меня назначили советником городского головы по вопросам предотвращения и выявления коррупции в Киеве. Буду работать на общественных началах, никому ничего не должен», – отметил он.

Как ранее сообщал УНИАН, Кличко заподозрили в финансировании фейкового автомайдана.