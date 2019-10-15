Во фракции "Слуга народа" появился новый нардеп

Копыленко вошел в парламент вместо депутата, которая досрочно сложила полномочия в связи с назначением на должность заместителя руководителя Офиса президента.

Народный депутат Александр Копыленко вошел в состав фракции партии «Слуга народа». Читайте такжеНардепам дали первую зарплату: кто сколько заработал в новой Раде Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента сообщил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Копыленко был избран в парламент по списку партии «Слуга народа» под номером 135. Как сообщал УНИАН, народный депутат от «Слуги народа» Анна Коваленко досрочно сложила полномочия в связи с назначением ее заместителем руководителя Офиса президента. Вместо нее в парламент вошел Копыленко.

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