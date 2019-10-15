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Во фракции "Слуга народа" появился новый нардеп

15:17, 15 октября 2019
Политика
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Копыленко вошел во фракцию партии "Слуга народа" / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента сообщил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Копыленко был избран в парламент по списку партии «Слуга народа» под номером 135.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от «Слуги народа» Анна Коваленко досрочно сложила полномочия в связи с назначением ее заместителем руководителя Офиса президента. Вместо нее в парламент вошел Копыленко.

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Теги: #нардеп#Слуга народа