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Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Анны Коваленко

10:47, 10 сентября 2019
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 369 народных депутатов из 406 зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусмотрено досрочно прекратить полномочия народного депутата Коваленко, избранной в общегосударственном многомандатном избирательном округе (партия "Слуга народа") в связи с личным заявлением о сложении ею депутатских полномочий.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября президент Владимир Зеленский назначил Коваленко на должность заместителя руководителя Офиса президента Украины.

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