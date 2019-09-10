Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Анны Коваленко
10:47, 10 сентября 2019Политика
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4 сентября Зеленский назначил ее на должность заместителя руководителя Офиса президента.
Иллюстрация / REUTERS
Верховная Рада Украины приняла постановление о досрочном прекращении полномочий народного депутата Анны Коваленко (№ 2091).
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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 369 народных депутатов из 406 зарегистрированных в сессионном зале.
Постановлением предусмотрено досрочно прекратить полномочия народного депутата Коваленко, избранной в общегосударственном многомандатном избирательном округе (партия "Слуга народа") в связи с личным заявлением о сложении ею депутатских полномочий.
Как сообщал УНИАН, 4 сентября президент Владимир Зеленский назначил Коваленко на должность заместителя руководителя Офиса президента Украины.
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