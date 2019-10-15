Прокуратуру Львовской области возглавила 33-летняя Ирина Диденко

Представил нового руководителя первый заместитель генпрокурора Виталий Касько.

Во вторник, 15 октября, первый заместитель Генерального прокурора Виталий Касько представил коллективу прокуратуры Львовской области нового руководителя Ирину Диденко.

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Как сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, среди приоритетных направлений для региональной прокуратуры Касько определил борьбу с коррупцией на таможне и противодействие незаконному обороту контрафактных продуктов - сигарет, алкоголя и т.п., а также ликвидацию так называемых «налоговых ям», борьбу с наркотрафиком, киберпреступностью, противодействие торговле людьми.

Также он назвал основные проблемы, стоящие перед органами прокуратуры в последнее время, в частности, дробление уголовных производств, направление их в другой орган расследования, изменение подследственности в связи с неэффективностью.

«Хотелось, чтобы эта ситуация изменилась. Я вас очень к этому призываю. Почистите свои авгиевы конюшни», - призвал Касько.

Справка. Ирина Диденко - старший советник юстиции, 1986 года рождения (город Немиров Винницкой области). Училась в Одесской национальной юридической академии. В органах прокуратуры работает с 2008 года.

Занимала должности от помощника прокурора района, старшего прокурора, начальника отдела прокуратуры области. С 2014 года - старший прокурор, заместитель начальника, начальник отдела управления ГПУ.