Евросоюз выдал подборку ответов на FAQ по Украине (документ)

Документ на 26 страниц обнародован на сайте ведомства.

В частности, из него можно узнать позицию ЕС по таким вопросам:

- дестабилизировал ли Запад Украину?

- что дал ЕС Украине, кроме слов и обещаний?

- есть ли перемирие на востоке страны?

- кто ответственен за падение рейса MH17?

- кто ответственен за безымянные захоронения в Донецке?

- был ли легитимным так называемый референдум в Крыму?

- легитимна ли украинская власть?

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- экстремисты наибольшая угроза для Украины?

- угрожает ли что-то этническим русским в Украине?

- может ли экономическая часть Соглашения об ассоциации с Украиной вызвать экономические неурядицы?

- что получат украинцы от Соглашения?

- требует ли Соглашение от Украины признать однополые браки? и т.д.