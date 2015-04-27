Евросоюз выдал подборку ответов на FAQ по Украине (документ)
Внешнеполитическое ведомство ЕС опубликовало подборку ответов на самые распространенные вопросы относительно "Восточного партнерства" ЕС и соглашения об ассоциации.
Документ на 26 страниц обнародован на сайте ведомства.
В частности, из него можно узнать позицию ЕС по таким вопросам:
- дестабилизировал ли Запад Украину?
- что дал ЕС Украине, кроме слов и обещаний?
- есть ли перемирие на востоке страны?
- кто ответственен за падение рейса MH17?
- кто ответственен за безымянные захоронения в Донецке?
- был ли легитимным так называемый референдум в Крыму?
- легитимна ли украинская власть?
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- экстремисты наибольшая угроза для Украины?
- угрожает ли что-то этническим русским в Украине?
- может ли экономическая часть Соглашения об ассоциации с Украиной вызвать экономические неурядицы?
- что получат украинцы от Соглашения?
- требует ли Соглашение от Украины признать однополые браки? и т.д.