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Зеленский вместе с женой почтили память погибших защитников Украины (фото)

11:35, 14 октября 2019
Политика
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Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская пришли к Стене памяти павших за Украину / фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская пришли к Стене памяти павших за Украину, расположенной у Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Президент с супругой возложили цветы и установили лампадки у Стены с именами погибших за единство Украины военнослужащих и правоохранителей и почтили минутой молчания их память.

Также сегодня Зеленский совершит рабочую поездку в Донецкую область. Президент планирует, в частности, посетить штаб операции Объединенных сил и встретиться с военнослужащими ООС.

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Теги: #День защитника Украины#Владимир Зеленский#Елена Зеленскаяпогода в Киеве