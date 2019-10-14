Зеленский вместе с женой почтили память погибших защитников Украины (фото)
11:35, 14 октября 2019Политика
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Президент сегодня осуществит рабочую поездку в Донецкую область.
Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская пришли к Стене памяти павших за Украину / фото president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская пришли к Стене памяти павших за Украину, расположенной у Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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Президент с супругой возложили цветы и установили лампадки у Стены с именами погибших за единство Украины военнослужащих и правоохранителей и почтили минутой молчания их память.
Также сегодня Зеленский совершит рабочую поездку в Донецкую область. Президент планирует, в частности, посетить штаб операции Объединенных сил и встретиться с военнослужащими ООС.
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