Импичмент Трампа: Йованович согласилась свидетельствовать в Конгрессе

Представители комитета по разведке опросят Йованович 11 октября.

Американский дипломат Мари Йованович, возглавлявшая посольство США в Киеве в 2016-2019 годах, согласилась дать показания Конгрессу США в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает ZN.

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Представители комитета по разведке, который ведет расследование в отношении Трампа, комитета по иностранным делам и комитета по надзору опросят Йованович в ближайшую пятницу, 11 октября.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре в июле критиковали бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

«Бывшая посол Соединенных Штатов, женщина, была противным человеком, и люди, с которыми она имела дело в Украине, были противными людьми, поэтому я просто хочу сообщить вам об этом», – заявил Трамп.

В ответ на это Зеленский сказал, что Йованович «восхищалась предыдущим президентом, и она была на его стороне»: «Замечательно, что вы были первым, кто сказал мне, что она плохой посол, потому что я согласен с вами на 100%... Она не очень хорошо восприняла меня как нового президента».