Ткаченко: выборы мэра Киева будут, скорее всего, ближе к весне
Выборы городского головы Киева, скорее всего, состоятся ближе к весне 2020 года.
Свое мнение по этому поводу в интервью «Левому берегу» рассказал народный депутат Украины Александр Ткаченко, кандидатуру которого президент рассматривает на должность председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА).
Читайте такжеНардеп Ткаченко о разнице между Киевом и Варшавой: пропасть копают неэффективные люди«Я бы хотел, чтобы они произошли как можно раньше, потому что времени вести позиционные дискуссии не так много. Но, похоже, они будут, скорее всего, ближе к весне», – считает он.
При этом он добавил, что точного ответа на вопрос, будут ли местные выборы по всей Украине, нет.
Также, по мнению Ткаченко, проводить выборы с целью перезагрузки системы нужно на длительный период.
Как ранее сообщал УНИАН, Александр Ткаченко рассказал, какие проблемы столицы больше всего волнуют киевлян.