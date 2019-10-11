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Ткаченко: выборы мэра Киева будут, скорее всего, ближе к весне

11:01, 11 октября 2019
Политика
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Народный депутат Ткаченко считает, что Киеву нужна перезагрузка власти / фото УНИАН

Свое мнение по этому поводу в интервью «Левому берегу» рассказал народный депутат Украины Александр Ткаченко, кандидатуру которого президент рассматривает на должность председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Читайте такжеНардеп Ткаченко о разнице между Киевом и Варшавой: пропасть копают неэффективные люди«Я бы хотел, чтобы они произошли как можно раньше, потому что времени вести позиционные дискуссии не так много. Но, похоже, они будут, скорее всего, ближе к весне», – считает он.

При этом он добавил, что точного ответа на вопрос, будут ли местные выборы по всей Украине, нет.

Также, по мнению Ткаченко, проводить выборы с целью перезагрузки системы нужно на длительный период.

Как ранее сообщал УНИАН, Александр Ткаченко рассказал, какие проблемы столицы больше всего волнуют киевлян.

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Теги: #Киев#выборы#Ткаченкопогода в Киеве