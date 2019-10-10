Порошенко будет отвечать за все, что он сделал - Зеленский

По словам президента, усталость многих стран от "украинского вопроса" сформирована полностью командой Порошенко.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экс-президент Петр Порошенко будет отвечать "за все, что он сделал".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе пресс-марафона.

"Господин Порошенко будет отвечать за все, что он сделал. И я не хочу на это влиять, с этим будут разбираться правоохранительные органы", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что Порошенко неоднократно хотел с ним встретиться.

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Он также заметил, что в своих заявлениях экс-президент только обвиняет действующего главу государства в том, что происходит с Украиной.

"...И он ни за что не хочет нести ответственность. Я не буду его обвинять ни в чем, я готов принять и принял Украину со всем тем, что было. Это наша страна и я готов отвечать", - подчеркнул президент.

По его словам, сейчас при каждой встрече с лидерами европейских стран они говорят ему, что не верят в то, что новые власти смогут сразу изменить все, что произошло со страной.

"Усталость многих стран от Украины сформирована полностью командой Порошенко..., я еще не был президентом, когда это было сформировано", - сказал президент.

Поэтому, подчеркивает президент, ему приходится менять имидж страны.