Зеленский сомневается, что Труханов преодолеет коррупцию в Одессе

Президент Владимир Зеленский выразил убеждение, что ситуация в Одессе зависит от результатов местных выборов.

Президент Владимир Зеленский сомневается, что мэр Одессы Геннадий Труханов преодолеет коррупцию и криминалитет в городе.

Об этом глава государства заявил во время пресс-марафона, отвечая на вопрос, знает ли он о преследовании Трухановым одесских активистов и о коррупции и криминале в этом городе.

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Президент отметил, что встречался с Трухановым и задавал ему такие же вопросы.

По словам Зеленского, Труханов ему ответил, что он мэр, его избрали люди, а доказательств его коррупции и связей с криминалитетом нет.

"Говорили о коррупции. Я говорил ему историю, что вы преследуете общественность. Он жаловался на этого парня Стерненко. Мы знаем, что он убил человека, там сложная ситуация. (Сергей Стерненко - одесский активист, который убил своего нападающего во время третьего покушения на его жизнь, - УНИАН). Там есть кланы. Это правда", - сказал Зеленский.

В то же время он выразил убеждение, что ситуация в Одессе зависит от результатов местных выборов.

"Если не увидим в ближайшее время очистки от криминалитета, то будем делать, чтобы изменить там всех. Я не думаю, что что-то изменится. Все будет зависеть от местных выборов", - подытожил президент.