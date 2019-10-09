"Модерировала в его пользу": Труба заявил, что ГПУ не расследовала дело Пашинского

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба не исключил изменения квалификации дела против экс-народного депутата Сергея Пашинского, которого подозревают в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.

Генпрокуратура не расследовала уголовное производство в отношении подозреваемого в причинении тяжкого телесного повреждения народного депутата предыдущих созывов Сергея Пашинского, а «модерировала» дело в его пользу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

«С февраля 2017 года по сентябрь 2019 года производства забрала Генпрокуратура, которая все это время модерировала его в пользу народного депутата. Во-первых, гражданин, получивший пулевое ранение, не был признан потерпевшим. Акцентирую ваше внимание на том, что ГПУ не расследовала действия нардепа, как повлекшие тяжкие телесные повреждения. Этот гражданин даже не был задействован в следственном эксперименте», - отметил Труба.

Он подчеркнул, что вместо этого Генпрокуратура открыла производство о совершении хулиганских действий в отношении Пашинского, и направила это производство для расследования в Нацполицию, поэтому именно народный депутат оказался пострадавшим.

Директор ГБР также сообщил, что следователи ГПУ дважды закрывали уголовное производство по инциденту между Пашинским и Вячеславом Химикусом.

«Первый раз это произошло в 2017 году. Тогда Печерский районный суд Киева отреагировал на постановление о закрытии. Он констатировал, что постановление издано преждевременно, а также обязал в ходе досудебного расследования провести определенные следственные действия. Но с того момента, когда следствие было возобновлено Генеральной прокуратурой, расследование не проводилось. И вдруг это уголовное производство было закрыто в марте этого года - через 20 дней после того как было передано для расследования в ГБР», - сказал он.

Труба отметил, что ГБР начало досудебное расследование с допросов, а также не исключил изменения квалификации дела. В частности, следователи ГБР должны установить, держал ли Пашинский, выходя из авто, оружие, и дать этому факту юридическую квалификацию.

По его словам, основная часть доказательств, на которые опираются следователи бюро, собраны с момента совершения преступления (31 декабря 2016 года - УНИАН) до февраля 2017 года следователями Васильковского отдела полиции, а также прокуратурой Киевской области. В частности, следователи прокуратуры назначили судебно-медицинские экспертизы, которые установили, что в результате конфликта Пашинский получил легкие телесные повреждения, а Химикус, в которого он стрелял, - тяжелые.

«Эти следователи сработали профессионально, вероятно, именно поэтому уголовное производство забрали у них и передали в Генпрокуратуру. А следователи ГПУ 2,5 года не расследовали уголовное производство, а пытались дважды закрыть его», - добавил Труба.

Он подчеркнул, что «кейс дела Пашинского» демонстрирует, как годами влиятельный народный депутат может использовать ресурсы.

«Это производство является резонансным не потому, что там есть фамилия политика, не потому, что там есть фамилия народного депутата, а потому, что нардеп стрелял в человека, который в течение 2,5 года не был признан даже потерпевшим. Защита прав человека является нашим основным приоритетом, поэтому именно это расследование для нас является важным», - подчеркнул директор ГБР.

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Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2016 года в Киевской области произошел инцидент между Пашинским и жителем Васильковского района Химикусом, в результате которого Пашинский применил огнестрельное оружие.

В свою очередь Химикус, которому Пашинский прострелил ногу, утверждал, что он нарушал правила обращения с оружием, и пуля случайно попала в ногу, а не в туловище.

По факту инцидента полиция тогда открыла уголовное производство по ст.296 Уголовного кодекса (хулиганские действия). Однако в июле 2017 года Генпрокуратура закрыла уголовное производство по факту инцидента между Пашинским и Химикусом. В сентябре 2017 года Генпрокуратура вернула Пашинскому его пистолет «Глок», который был изъят после того, как он ранил в ногу безоружного Химикуса.

Позже против Химикуса открыли производство по подозрению в попытке нападения на народного депутата.

Затем дело, касающееся конфликта, вновь возобновили и закрыли весной текущего года, однако в сентябре возобновили расследование и переквалифицировали.

4 октября 2019 года следователи ГБР объявили подозрение Пашинскому в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения (ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

7 октября суд избрал Пашинскому меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 декабря.