Руководство НАТО во главе со Столтенбергом собирается приехать в Украину в конце октября

Во время визита Генеральный секретарь альянса проведет комиссию Украина — НАТО в Киеве, в которой примет участие президент Владимир Зеленский.

Представители руководящего органа НАТО — Североатлантического совета планируют посетить Украину, в частности Одессу и Киев, 30-31 октября.

Об этом заявил глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников во время брифинга в Северодонецке Луганской области, сообщает корреспондент hromadske.

«Это достаточно мощный сигнал поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны НАТО. В то же время в одесский порт войдут корабли постоянной военно-морской группы НАТО», — сообщил глава Представительства НАТО в Украине.

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По словам Александра Винникова, во время визита Генеральный секретарь альянса проведет комиссию Украина — НАТО в Киеве, в которой примет участие президент Владимир Зеленский.

Также представители руководящего органа НАТО встретятся с новоизбранными депутатами, новым составом правительства и представителями гражданского общества.

«Этот визит очень важен, и он подчеркнет все пункты нынешней повестки дня, которые есть в отношениях между НАТО и Украиной», — считает Александр Винников.