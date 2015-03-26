Сыроед: Сегодня парламент можно сравнить с человеком, пережившим тяжелое насилие

Об этом она заявила в интервью журналу «Новое Время».

«Верховная Рада пережила очень тяжелую эпоху унижения. Сегодня у нас парламент, который можно сравнить с человеком, пережившим тяжелое насилие и только приходящим в себя», - говорит Сыроед.

Она называет сильными второй и третий созывы Верховной Рады (1994–1998 и 1998–2002 годы). «Тогда парламент был самостоятельным и сильным игроком. Его не смог подчинить себе даже президент Леонид Кучма. Но в 2000 году фактически произошел парламентский переворот, когда Виктор Медведчук провел выездное заседание Верховной Рады, и с этого момента парламентаризм начал хромать. В 2004 году был введен императивный мандат, после чего депутаты превратились в бесправных крепостных, а все решения принимали лидеры фракций», - считает Сыроед.

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По ее словам, до абсурда ситуация была доведена во время предыдущего созыва: решения принимались, когда в зале было 50 депутатов, а на табло высвечивалось, что их 226.

«Молодые депутаты не помнят, что такое нормальный парламент. Некоторые сейчас даже не понимают, для чего нужна полная процедура рассмотрения законопроектов. Спрашивают: «Зачем мы будем сидеть 2,5 часа, если можно все за полчаса рассмотреть?»», - рассказывает Сыроед.

Однако, по ее мнению, сильная сторона молодых, ранее не связанных с политикой депутатов в том, что у них нет обязательств. Они не связаны с бизнесом, который стремится отстаивать свои интересы.

Полную версию интервью с Оксаной Сыроед читайте в свежем номере журнала «Новое Время».