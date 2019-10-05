"Разыгрывают плохих парней с Донбасса": Тука оценил реакцию главарей "ЛДНР" на "формулу Штайнмайера"

Георгий Тука отметил, что их несогласие - "это все игра".

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что украинская власть прислушается к ультимативной форме общения, которую практикует Кремль.

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Одним из доказательств этого является факт "принятия формулы Штайнмайера", – сказал он в комментарии «Обозревателю». "Это именно и было условием России", – напомнил Тука.

Комментируя условие участия России в нормандском саммите, озвученное Кремлем – разведение сил в Петровском и Золотом, – экс-заместитель министра заметил: "Россия привыкла говорить на языке ультиматумов. К моему огромному сожалению, я вижу, что украинская новая власть прислушается к такой форме общения".

В контексте последних заявлений главаря "ДНР" он сказал: "Сейчас началась вторая серия: они начали разыгрывать плохих парней из Донбасса, которые заявляют: "нет, мы не согласны". Но это все игра".

Отвечая на вопрос, чем может закончится эта "игра", Тука спрогнозировал: "Я надеюсь, что те акции массового протеста, которые уже начали происходить, остановят этот процесс, и не дадут втянуть Украину в этот очень опасный, с моей точки зрения, сценарий".