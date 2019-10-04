РФ может использовать продажу Украине оружия США как повод отказаться от "нормандской" встречи - Тука

В сугубо технические вопросы влезла внутренняя политика США и предвыборная гонка, отметил экс-чиновник.

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что новые поставки летальных вооружений Украине могут стать поводом для отказа России от участия в "нормандском саммите".

"Если поставки вооружений состоятся, Кремль может использовать это исключительно как повод – не как реальную причину – для любого демарша", – сказал он, комментируя последние решения о военных поставках из-за рубежа, передает «Обозреватель».

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"Но на это не стоит обращать внимание", – заверил он.

По словам экс-заместителя министра, "наши Вооруженные Силы нуждаются в улучшении, модернизации. Это касается и летального оружия, и сопровождения систем, и систем связи. Перечислять можно долго. Поэтому я могу только приветствовать такую помощь".

В контексте заявления оппозиционной Консервативной партии Канады, которая пообещала Украине новые поставки вооружений, а также последних тематических заявлений президента США Дональда Трампа, Тука сказал: "Я надеюсь, что со стороны Канады военная помощь превысит предыдущую, но что касается Соединенных Штатов – тут сложно сказать".

"Потому что в сугубо технические вопросы влезла внутренняя политика США, предвыборная гонка. Контекст изменен. Если еще год назад все было понятно, то сейчас мы видим, что начинаются внутренние дрязги и разборки. К сожалению, мы выступаем в качестве если и не заложника, то, по меньшей мере, объекта, вокруг которого они происходят", – констатировал он.