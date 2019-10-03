В «Слуге народа» не исключают, что уже завтра Рада рассмотрит представление по ЦИК

Сегодня президент Владимир Зеленский внес в парламент представление о назначении новых членов Центризбиркома.

Во фракции «Слуга народа» не исключают, что парламент завтра может рассмотреть представление президента о назначении членов Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель главы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко сказал в комментарии журналистам.

Читайте также"Слуга народа" подала президенту 18 кандидатур в состав ЦИК

Он отметил, что сегодня должно состояться заседание профильного подкомитета, а вечером, возможно, — заседание профильного комитета по данному вопросу.

“Комитет, возможно, будет рекомендовать выносить в зал, возможно, не будет”, - отметил Корниенко.

Депутат добавил, что не знает, в котором часу может начаться заседание профильного комитета по рассмотрению представления президента.

На вопрос, допускает ли он, что вопрос о назначении членов ЦИК может быть рассмотрен в парламенте завтра, Корниенко отметил: “Да, может быть”.

Он добавил, что сегодня ВР точное не будет рассматривать этот вопрос.

В свою очередь, отвечая на вопросы журналистов, лидер фракции “Слуга народа” Давид Арахамия также сказал, что парламент сегодня не будет рассматривать представление о назначении членов ЦИК.

На вопрос относительно завтрашнего дня он ответил: “50% вероятности, что будет завтра”.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК.

Сегодня, 3 октября, Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении новых членов ЦИК.

Президент предлагает назначить на должности членов ЦИК Оксану Боярчук, Юрия Буглака, Елену Гатауллину, Андрей Гевко, Викторию Глущенко, Виталия Греня, Олега Диденко, Сергея Дубовика, Андрея Евстигнеева, Ирину Ефремову, Александра Кармаза, Павла Любченко, Юрия Мирошниченко, Владимира Перепелюка, Виталия Плукаря, Сергея Постивого и Юрия Фрицкого.