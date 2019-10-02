Заседание Верховной Рады началось с опозданием почти на час (видео)

Президент вчера заявил, что "формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Сегодня Верховная Рада во втором чтении рассмотрит президентский законопроект по обеспечению эффективности институционального механизма предотвращения коррупции (№1029), который касается сокращения государственного финансирования партий и реформы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Как передает корреспондент УНИАН, одним из первых вопросов повестки дня сегодняшнего заседания стоит проект постановления о создании Временной специальной комиссии ВР по вопросам правового статуса ветеранов войны.

Значительное количество законопроектов сегодня планируется к рассмотрению во втором чтении. В частности, это вопросы совершенствования процедуры увольнения и назначения членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Среди прочего, в этом блоке вопрос об основаниях передачи дел на рассмотрение Большой Палаты Верховного суда.

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В первом чтении народные депутаты сегодня рассмотрят также законопроект о Бюро финансовых расследований.

Также сегодня повторно, с предложениями президента, планируются к рассмотрению заветированные Избирательный кодекс и закон, касающийся Пласта.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 октября, Зеленский сообщил, что украинская сторона на переговорах участников Трехсторонней контактной группы в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, что согласовывает так называемую "формулу Штайнмайера".

Президент заявил, что "формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.