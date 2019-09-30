Зеленский уволил Данилюка с должности секретаря СНБО

Соответствующий указ от 30 сентября размещен на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Соответствующий указ № 724/2019 от 30 сентября размещен на сайте главы государства.

«Уволить Данилюка Александра Александровича с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября в Офисе президента Украины сообщили, что Данилюк написал на имя Зеленского заявление об отставке и глава государства рассмотрит его после возвращения из США.

Позже информацию о поданном заявлении об увольнении подтвердил сам Данилюк.

Справка УНИАН. 28 мая Зеленский назначил Данилюка на должность секретаря СНБО. Он сменил на этом посту Александра Турчинова.

Данилюк начал карьеру в государственной службе в 2005 году в должности экономического советника премьер-министра Юрия Еханурова.

С 17 июля 2014 года - постоянный представитель президента Украины в Кабинете министров. С сентября 2015 года - заместитель главы Администрации президента.

14 апреля 2016 года Верховная Рада назначила новый состав Кабинета министров (правительство Владимира Гройсмана), в котором Данилюк занял пост министра финансов. Был уволен с этой должности 7 июня 2018 года.

Во время президентской кампании 2019 года Данилюк был советником Зеленского.