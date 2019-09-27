Секретарь СНБО Данилюк написал заявление об отставке, Зеленский рассмотрит его после возвращения из США

Заявление было написано перед началом рабочего визита Зеленского в США.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк написал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке, глава государства рассмотрит его после возвращения из США.

Об этом сообщает Офис президента Украины в Facebook.

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"Касательно информации об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщаем: соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Президент рассмотрит его после возвращения в Киев", - подчеркивается в сообщении.

Сам Данилюк на своей странице в Фейсбук подтвердил информацию о написанном заявлении.

"Информацию относительно заявления о моей отставке подтверждаю. Остаюсь на работе до решения президента", - заявил Данилюк.

Ранее Обозреватель со ссылкой на собственные источники сообщал, что Данилюк написал заявление об отставке и намерен стать послом Украины в Великобритании или США.

Данилюк, в свою очередь, иронично написал в Фейсбук: "Есть еще идеи относительно трудоустройства?"

Как сообщал УНИАН, 28 мая Зеленский назначил Данилюка на должность секретаря СНБО. Он сменил на этом посту Александра Турчинова.

Данилюк начал карьеру в государственной службе в 2005 году в должности экономического советника премьер-министра Юрия Еханурова.

С 17 июля 2014 года - постоянный представитель президента Украины в Кабинете министров. С сентября 2015 года - заместитель главы Администрации президента.

14 апреля 2016 года Верховная Рада назначила новый состав Кабинета министров (правительство Владимира Гройсмана), в котором Данилюк занял пост министра финансов. Был уволен с этой должности 7 июня 2018 года.

Во время президентской кампании 2019 года Данилюк был советником Зеленского.