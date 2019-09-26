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Рябошапка уволил двух замгенпрокурора времен Луценко

13:25, 26 сентября 2019
Политика
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Ранее Рябошапка уволил нескольких заместителей главы ГПУ / фото УНИАН

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

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«В связи со вступлением в действие закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры» генеральный прокурор Руслан Рябошапка 25 сентября подписал приказы об увольнении с должностей заместителей генерального прокурора С. Кизя и Ю. Столярчука», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Рябошапка уволил заместителя генпрокурора Анжелу Стрижевскую, заместителя генпрокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса, первого заместителя генпрокурора Юрия Севрука, первого заместителя генпрокурора Дмитрия Сторожука.

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Теги: #ГПУ#Генпрокуратура#Рябошапка