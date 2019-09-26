Трамп заявил, что попытается приехать в Украину

Президент Украины пригласил своего американского коллегу приехать в Киев.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявляет, что попытается осуществить визит в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Трамп сказал в начале встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН.

В частности, сначала президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не впервые находится в Нью-Йорке, но знает, что Трамп никогда не был в Украине.

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"И ваш предшественник, как это сказать по-английски - не нашел времени. Поэтому, можете ли вы мне пообещать, что вы прибудете в нашу замечательную страну?", - спросил Зеленский.

В свою очередь Трамп ответил: "Хорошо, я хочу попробовать".

"Я знаю много людей из Украины. Они замечательные люди", - заявил Трамп и напомнил, что много лет назад проводил конкурс "Мисс Вселенная", и однажды победительницей конкурса была представительница Украины.

При этом президент США отметил, что Украина является страной с колоссальным потенциалом.