В МОН отреагировали на скандальные заявления нардепа о люках возле школы и "родителях-долб**бах"

Если у родителей требуют средства, то, по словам представителя Минобразования, за это предусмотрена уголовная ответственность, и в таком случае стоит обращаться в полицию.

В Министерстве образования напомнили скандальному депутату от "Слуги народа" Максиму Бужанскому, что за материально-техническое обеспечение и содержание школ отвечают их учредители, а за вымогательство средств у родителей предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Об этом сказал руководитель экспертной группы по вопросам государственно-общественного образования Директората дошкольного и школьного образования МОН Владимир Божинский, передает "Украинская правда".

"Я видел это заявление нардепа. Но все вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением и развитием школ – это зона ответственности его учредителя. В случае коммунальной школы – это или городская, или районная рада. Реже – областной совет", - пояснил чиновник.

Читайте такжеВ "Слуге народа" осудили и одновременно поняли реакцию Бужанского, который обозвал журналистку "тупой овцой"

Он добавил, что в таком случае следует обращаться либо к местным депутатам, или в местную государственную администрацию с тем, чтобы пересмотреть сметы соответствующих учреждений и провести работу по корректировке этих смет по бюджетным запросом со стороны директора школы.

Божинский подчеркнул, что директор не имеет права заставлять родителей сдавать средства на обеспечение школы: "Он мог обратиться к родителям с соответствующей просьбой о добровольном благотворительную помощь, и уже тот, кто хотел бы, мог бы помочь. Но я понимаю, что добровольность может быть с привкусом принудительности, и взносы могут быть по факту – принудительными".

Напомним, Бужанский раскритиковал родителей, которые жаловались ему на открытые люки возле школы. "Сказал директору, что если не хватит на люков, я их куплю сам, не разорюсь. Но приду на собрание и скажу родителям, что они дол***бы. Инфантильные, причем", - написал Бужанский.

Как сообщал УНИАН, 18 августа Максим Бужанский в своем Telegram-канале написал, что считает журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупой овцой из одиозного СМИ" за ее высказывания относительно его любви к СССР и ностальгии по временам Януковича. Заявление Бужанского вызвало шквал критики со стороны представителей СМИ и пользователей соцсетей. Позже в партии осудили слова депутата и одновременно назвали такую реакцию понятной из-за оценочных суждений представителей СМИ.