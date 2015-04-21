МИД предупредило о санкциях желающих вести бизнес в Крыму в обход украинских законов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Министерства иностранных дел Евгений Перебыйнис сообщил сегодня на брифинге.

По его словам, некоторые иностранные компании намерены начать свой бизнес в оккупированном Крыму.

"В связи с этим обращаем внимание на то, что осуществление иностранными субъектами хозяйствования экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины в Автономной Республике Крым и городе Севастополь должно происходить исключительно с соблюдением требований законодательства Украины о статусе этой территории", - подчеркнул Перебыйнис.

Читайте такжеСуд арестовал судно «Kanton» под флагом Тувалу за нарушение режима захода в порты КрымаПо его словам, "нарушение этих требований будет влечь ответственность виновных лиц в соответствии с действующим законодательством Украины".

Как сказал Перебыйнис, "Украина будет рассматривать такую деятельность, если она не будет соответствовать законодательству Украины, как такую, что наносит вред национальным интересам Украины, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности нашего государства, и оставляет за собой право на применение к иностранным юридическим лицам-нарушителям специальных экономических и других ограничительных мер или санкций".