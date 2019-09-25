"Вся страна его очень ждет": у Авакова рассказали, как встретят Януковича в Украине

Януковича ожидает 13-летнее заключение в колонии или спецучреждении особого режима.

Даже если бывший президент Виктор Янукович, который сбежал в Россию, решит пробраться в Украину через огороды в женском платье, его все равно задержат.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко, передает «Обозреватель». По его словам, Януковича ожидает 13-летнее заключение в колонии или спецучреждении особого режима.

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Комментируя заявления адвокатов Януковича о его желании вернуться в Украину, Мартыненко отметил, что бывшего президента задержат на паспортном контроле сразу же после пересечения границы.

"Если он (Янукович. – Ред.) будет где-то через огороды тихонько вечером в женском платье пробираться – то я думаю, он тоже попадет в руки правоохранительных органов почти сразу, потому что вся страна его очень ждет", – заверил советник Арсена Авакова.

Он напомнил о решении Оболонского районного суда Киева, который осудил Януковича к 13 годам лишения свободы за госизмену.

"Решение суда нужно выполнять", – подчеркнул Мартыненко.

"Если будут какие-то другие решения суда, и они вступят в законную силу, то можно будет дискутировать. Но я не вижу судебных перспектив в снятии санкций с Виктора Януковича. У украинской Фемиды к нему очень много вопросов", – уточнил он.

По мнению Мартыненко, вероятнее всего, Януковича ждет заключение в колонии или спецучреждении особого режима.

"Это особо тяжкое преступление. Соответственно, о каких-то поселениях говорить не приходится. Напомню, что Виктор Янукович уже имел на своем историческом пути проблемы с законом. Поэтому это можно рассматривать как рецидив и говорить о каком-то смягчении приговора или условий содержания, пожалуй, не очень уместно", – констатировал он.

В то же время советник министра признался, что не верит в возвращение Януковича и считает подобные заявления "информационным вбросом".