Украина разрешила обнародовать запись разговора с Зеленским – Трамп

По его словам, в Киеве «также не знают, в чем дело».

Президент США Дональд Трамп сообщил, что украинская сторона разрешила Вашингтону обнародовать стенограмму его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Госсекретарь (США Майкл) Помпео получил разрешение от украинского правительства выпустить стенограмму телефонного звонка, который у меня состоялся с их президентом», — написал Трамп в своем Twitter.

Secretary of State Pompeo recieved permission from Ukraine Government to release the transcript of the telephone call I had with their President. They don't know either what the big deal is. A total Witch Hunt Scam by the Democrats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

По его словам, в Киеве «также не знают, в чем дело».

Ранее Трамп заявил, что одобрил публикацию стенограммы телефонного разговора с Зеленским.

The Wall Street Journal и The New York Times сообщали, что Трамп во время телефонного разговора с Зеленским просил начать расследование против сына Джо Байдена, Хантера, которое может сильно ударить по политическому сопернику Трампа накануне президентских выборов 2020 года.

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По данным СМИ, разговор Трампа с Зеленским стал предметом жалобы сотрудника американской разведки, который доложил своему руководству о неуместен обещание американского президента в разговоре с неназванным иностранным лидером.

Позже Трамп признался, что по телефону обсуждал с Зеленским коррупцию и вспоминал Джо Байдена и его сына, которые «создавали коррупцию в Украине».