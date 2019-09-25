Украина разрешила обнародовать запись разговора с Зеленским – Трамп
Президент США Дональд Трамп сообщил, что украинская сторона разрешила Вашингтону обнародовать стенограмму его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Госсекретарь (США Майкл) Помпео получил разрешение от украинского правительства выпустить стенограмму телефонного звонка, который у меня состоялся с их президентом», — написал Трамп в своем Twitter.
Secretary of State Pompeo recieved permission from Ukraine Government to release the transcript of the telephone call I had with their President. They don't know either what the big deal is. A total Witch Hunt Scam by the Democrats!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019
По его словам, в Киеве «также не знают, в чем дело».
Ранее Трамп заявил, что одобрил публикацию стенограммы телефонного разговора с Зеленским.
The Wall Street Journal и The New York Times сообщали, что Трамп во время телефонного разговора с Зеленским просил начать расследование против сына Джо Байдена, Хантера, которое может сильно ударить по политическому сопернику Трампа накануне президентских выборов 2020 года.
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По данным СМИ, разговор Трампа с Зеленским стал предметом жалобы сотрудника американской разведки, который доложил своему руководству о неуместен обещание американского президента в разговоре с неназванным иностранным лидером.
Позже Трамп признался, что по телефону обсуждал с Зеленским коррупцию и вспоминал Джо Байдена и его сына, которые «создавали коррупцию в Украине».