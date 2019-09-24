Кличко пойдет на местные выборы с обновленной политсилой

Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что однозначно будет участвовать в выборах.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в ближайшее время представит обновленную политическую силу, с которой пойдет на местные выборы.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Киев".

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Мэр отметил, что однозначно будет участвовать в выборах.

"И также, убежден, надо договариваться об объединении усилий для того, чтобы Киев развивался", - добавил Кличко.

Мэр Киева подчеркнул необходимость принятия такого закона о столице, который обеспечит городу развитие самоуправления, обеспечит киевлянам право выбирать власть в своем городе.

"Не случайно в городе Киеве есть памятник Магдебургскому праву. Не случайно город Киев - это город самоуправления. И очень важно, чтобы каждый из киевлян имел право избирать власть города, которая ответственна исключительно перед киевлянами. И оценку работы которой дают только жители столицы", - сказал Кличко.

Как известно, Кличко является лидером партии "УДАР".

Как сообщал УНИАН, 12 сентября после длительного перерыва из-за отсутствия кворума не состоялось заседание Киевсовета (последний раз депутаты собирались на сессию 16 мая).

В связи с этим Кличко объявил о начале консультаций с главами фракций и групп относительно досрочного прекращения полномочий Киевсовета VIII созыва.

В партии "Слуга народа" заявили, что будут инициировать досрочные выборы в столице – как мэра, так и Киевского городского совета. Позже ряд народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде проект закона "О столице Украины - городе-герое Киев", по которому 8 декабря предусмотрено провести внеочередные выборы мэра и депутатов горсовета.

19 сентября заседание Киевсовета снова не состоялось по причине отсутствия кворума, и Кличко призвал Верховную Раду распустить Киевсовет VIII созыва и назначить досрочные местные выборы в столице.

23 сентября Кличко заявил, что зарегистрировал в парламенте альтернативный законопроект о столице.