Антикоррупционный суд отказался рассматривать "диктаторские" законы

Апелляционная палата ВАКС определит подсудность уголовного производства против экс-председателя фракции Партии регионов Александра Ефремова, бывших народных депутатов Сергея Гордиенко и Александра Стояна, которых обвиняют в организации голосования за «диктаторские» законы от 16 января 2014 года.

Высший антикоррупционный суд не будет рассматривать уголовное производство относительно принятия 16 января 2014 года так называемых «диктаторских» законов.

Как передает корреспондент УНИАН, судьи ВАКС удовлетворили ходатайство адвокатов обвиняемых по делу экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова, бывших народных депутатов Сергея Гордиенко (КПУ) и Александра Стояна (Партия регионов) относительно определения подсудности этого производства.

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Согласно решению ВАКС, вопрос о том, какой именно суд будет рассматривать дело, определит коллегия из 5 судей Апелляционной палаты Высшего антикорсуда.

В своем решении судьи руководствовались изменениями к закону о Высшем антикоррупционном суде, которые вступили в силу 22 сентября. Согласно изменениям, к подсудности Высшего антикорсуду относятся дела, которые расследовало НАБУ, а поскольку это дело расследовала Генпрокуратура, то она не подсудимая ВАКС.

Уголовное производство по обвинению Ефремова, Гордиенко и Стояна в организации принятия «диктаторских» законов ГПУ сначала передала в Печерский райсуд Киева, впоследствии дело было передано в Соломенский райсуд, поскольку в Печерском суде не смогли найти судей, которые бы на этапе досудебного расследования не были следственными судьями в ней.

В Соломенском суде это дело 2,5 года фактически не рассматривалось, и в начале сентября 2019 года, после начала работы ВАКС, было передано вместе с другими в Высший антикорсуд.

Как сообщал УНИАН, 16 января 2014 года Верховная Рада VII созыва приняла так называемые «диктаторские законы», направленные на препятствование проведению мирных акций протеста, за которые на самом деле проголосовало меньшее количество депутатов, чем необходимо для принятия законов.

Генпрокуратура открыла производство по ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

В 2015 году в деле было сообщено о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу, первому заместителю председателя Верховной Рады Игорю Калетнику, председателю фракции Партии регионов Ефремову, председателю Счетной комиссии Владимиру Олейнику и 11 народным депутатам VII созыва.

В отношении Ефремова, Гордиенко и Стояна обвинительный акт направлен в суд. 8 подозреваемых скрываются от следствия и объявлены в розыск.

В августе 2019 года заместитель генпрокурора Юрия Луценко Сергей Кизь закрыл уголовное производство против Калетника.

Ефремов также является обвиняемым в производстве о государственной измене и других преступлениях против государства. Это дело рассматривал Старобельский райсуд. 8 июля этого года Верховный суд по ходатайству адвокатов Ефремова принял решение, согласно с которым в дальнейшем его будут судить в Киеве. 18 сентября Старобельский райсуд отменил решение о содержании Ефремова под круглосуточным домашним арестом.