В домах и офисах сотрудников Минюста правоохранители ищут флешки с информацией - Геращенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил народный депутат от “Народного фронта” Антон Геращенко.

По словам Геращенко, насколько ему известно, целью обысков является изъятие электронных носителей. “Проверить их. Если на электронных носителях нет документов, аналогичных документу, который был выдан этой Анне Ивановой, то я не вижу проблем”, - сказал он.

Как отметил Геращенко, “обыски сегодня проходят у шести граждан, в том числе у Анны Ивановой - это та гражданка, в интересах которой был сделан документ”.

Как сообщал УНИАН, начальник Департамента люстрации Министерства юстиции Козаченко не исключает, что обыск, который у нее проводят представители МВД, может быть связан с тем, что в свое время Минюст обнаружил принципиальную позицию по поводу люстрации чиновника Государственной фискальной службы.

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“Этот обыск связан с действиями Министерства юстиции относительно обнародования информации и применения люстрационных процедур к заместителю начальника Главного управления ГФС в городе Киеве Анне Игнатенко. Именно благодаря действиям Минюста появилась информация, что она не уволена. Мы выяснили в свое время, что якобы было письмо из Минюста, который давал ей своего рода индульгенцию от люстрации”, - сказала Козаченко.

Она подчеркнула, что обыски проводятся как на рабочих местах сотрудников департамента, так и по месту жительства.

Как отметили в пресс-службе Министерства внутренних дел, обыски у руководства Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции проводятся по обращению главы этого ведомства Павла Петренко по факту подделки документа Минюста относительно нераспространения на одного из должностных лиц Главного управления Государственной фискальной службы (ГУ ГФС) в г. Киеве Закона "Об очищении власти".