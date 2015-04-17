За два дня до убийств домашние адреса Калашникова и Бузины появились в интернете

Тем временем политики и эксперты высказывают свои мнения о том, кому могла быть выгодна гибель бывшего регионала, передает ТСН.

Это было тщательно спланированное убийство. В голову политику разрядили всю обойму пистолета Макарова. Двое мужчин непосредственно выполняли преступление, двое ждали под подъездом, а еще один отвлекал внимание консьержки.

Советник главы МВД Антон Геращенко говорит, что россянам сейчас выгодно показать, как в Украине новая власть "отстреливает" старую.

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Экс-генпрокурор Святослав Пискун из нескольких версий акцентирует на том, что не Россия, а регионалы сами же себя и "отстреливают", потому что зачищают тех, кто много знал. Политик советует силовикам взять под охрану других представителей ПР, которые могут свидетельствовать о преступлениях бывшего режима.

Экс-регионал Тарас Чорновил сомневается, что смерти пророссийских политиков в последнее время обусловлены только политикой. В случае одиозного Калашникова он больше склоняется к бизнес-разборкам и криминальному прошлому. Чорновил говорит, что организатор своза в Киев "титушек" во время Майдана мог просто не рассчитаться с частью представителей криминалитета.

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В МВД говорят, что следствие особое внимание будет обращать на участие Калашникова в организации и финансировании "антимайдана". Дополнительная деталь: за двое суток до убийства Калашникова и так же за два дня до гибели Олеся Бузины на одном из интернет-ресурсов появились их домашние адреса. Где оба и были застрелены.