Порошенко рассказал, как Путин предлагал ему "согласовать лидеров самоуправления" на Донбассе

Экс-президент также рассказал об одном из диалогов с Путиным, когда тот предложил вместе согласовать лидеров местного самоуправления на Донбассе и провести их через соответствующие выборы, но Порошенко отказал, отметив, что право такого выбора имеет только украинский народ.

Пятый президент Украины, лидер парламентской партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявляет, что "формулы Штайнмайера" не существует.

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Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

"Никакого соглашения Штайнмайера не существует в природе. Нет соглашения Штайнмайера. Никакой формулы Штайнмайера, якобы с кем-то согласованной, не существует", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, были предложения министра иностранных дел Германии Франка Вальтера Штайнмайера, которые заключались в том, чтобы после того, как будет сформирован компонент безопасности и произойдет безупречная организация выборов, после того, как ОБСЕ признает эти выборы, закон об особом режиме местного самоуправления вводился не через две недели после выборов, когда избирательные комиссии подсчитают итоги выборов, а в день выборов, когда ОБСЕ издаст отчет, что выборы являются свободными.

"Никаких других позиций по поводу перетасовки, что мы организуем исключительно политический процесс, а безопасность не обсуждаем - это все выдумки Путина", - подчеркнул пятый президент.

"Я хочу вам рассказать, я впервые это рассказываю, о последней встрече в Берлине с Путиным, Меркель, французским президентом и мной. Когда Путин сказал: "У нас есть формула Штайнмайера, написанная Лавровым". Я говорю: "Простите, вот есть письмо двух министров иностранных дел Франции и Германии господина Штайнмайера, они объясняют, что это - формула Штайнмайера. пожалуйста, посмотрите". Он, Путин, принимает эту форму, читает и говорит: "Нет, это совсем не то, у нас Лавров написал формулу Штайнмайера". Я говорю: "Простите, никакой Лавров ничего нам писать не будет. Тем более, что за этим столом сидит сам Штайнмайер, и вы можете его спросить, господин Путин". Не буду я его спрашивать, вы его переагитировали, мы будем основываться на наших предложениях - вот это стиль ведения переговоров Россией", - рассказал Порошенко.

Он также отметил, что заинтересован в восстановлении суверенитета Украины над оккупированными территориями, а не над тем, чтобы это был "российский анклав, и чтобы Россия под стволами представителей своих вооруженных сил определяла, кто будет избран на этих выборах".

Экс-президент также рассказал о еще одном диалоге с Путиным, когда тот предложил вместе согласовать лидеров местного самоуправления и провести их через соответствующие выборы, но Порошенко отказал, заметив, что право такого выбора имеет только украинский народ.

"Я также могу вам рассказать еще одну историю, когда Путин предложил мне, когда еще были диалоги, это, мне кажется, был 2015 год, говорит: "Что вы спорите. Давайте мы с вами договоримся, кого мы изберем, и проведем это через выборы, это единственный возможный путь". Я говорю: "Нет, избирать, даже лидеров местного самоуправления, будет украинский народ. И ни с кем я не собираюсь ни согласовывать, кого избирать, ни отдавать, какую часть полномочий мы им делегируем. Есть закон - он является равным для всех", - резюмировал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, "формулу Штайнмайера" в 2016 году предварительно согласовали лидеры Украины, Германии, Франции и РФ.

Вместе с тем глава МИД Вадим Пристайко сообщил, что 2 сентября в Берлине советники по вопросам внешней политики лидеров стран "нормандского формата" взяли за основу ранее согласованную формулу. По его словам, "формула Штайнмайера" касается исключительно применения закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и не содержит положений о нахождении войск или порядке проведения местных выборов на Донбассе. По словам министра, 31 декабря истекает срок действия закона, и дальнейшее его продление требует внесения изменений, которые необходимо согласовывать, в том числе с контролируемыми Россией боевиками.

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе, экс-президент Леонид Кучма отмечал, что согласованное решение о "формуле Штайнмайера" должны принять лидеры стран "нормандского формата".

18 сентября по итогам встречи в Минске представитель России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что украинская сторона на переговорах отказалась подписать "формулу Штайнмайера".

В свою очередь пресс-секретарь экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что реализация "формулы Штайнмайера" возможна после полного прекращения огня, вывода оккупационных войск и техники, обеспечения условий для работы ЦИК и возвращения контроля над оккупированной частью украинской границы на Донбассе. В то же время украинская сторона не имеет принципиальных возражений по сути так называемой "формулы Штайнмайера" о местных выборах.

19 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина должна принять "формулу Штайнмайера" без выдвижения условий.