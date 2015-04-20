СБУ задержала диверсанта банды "Восток", который планировал теракты в Днепропетровске

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«Житель Днепропетровска, 1977 г.р., с весны прошлого года был разведчиком и сапером незаконного вооруженного формирования «Восток» террористической организации т.н. «ДНР». Некоторое время боевик принимал участие в диверсионных акциях в составе террористической группы «Меч» главаря Безлера. Кроме того, он готовил новые диверсионные группы, был у них инструктором по минно-подрывной работе. Диверсант прибыл в Днепропетровск для выполнения очередного задания - планирования и подготовки терактов и диверсий для дестабилизации ситуации в регионе», - сообщили в пресс-центре.

Боевик планировал собрать информацию о сооружении инженерных линий обороны и защитных сооружений, а также сведения об охране мостов, путепроводов и других стратегических объектов инфраструктуры.

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В результате спецоперации сотрудники СБУ задержали диверсанта вскоре после его появления в городе. Во время задержания при нем были три боевые гранаты и пистолет.

В рамках досудебного следствия ст.263 Уголовного кодекса Украины проверяется возможная причастность задержанного к ряду диверсий на железной дороге. В частности, к взрыву во время следования грузового поезда на перегоне «Демурино-Просяная» Донецкой железной дороги и к закладке самодельного взрывного устройства на железнодорожном перегоне в марте 2015 года.

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Также в день задержания боевика сотрудники СБУ обнаружили в пригороде Новомосковска в Днепропетровской области на обочине автотрассы, тайник с оружием и боеприпасами. Правоохранители изъяли три гранатомета РПГ, десять гранат РГД-5 с запалами и тротиловую шашку, говорится в сообщении.