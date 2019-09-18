Порошенко проигнорировал допрос по делу о влиянии на судей – ГБР

В рамках соответствующего уголовного производства допросят более тысячи судей.

Народный депутат, экс-президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном злоупотреблении служебным положением и вмешательстве в деятельность судей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова.

Читайте такжеВ ГБР объяснили причину обысков в банке Порошенко«Сегодня Петр Порошенко был вызван на допрос по уголовному производству, касающемуся возможного злоупотребления служебным положением, а также возможного вмешательства в деятельность судей судов Украины», - заявила она.

Иванова отметила, что это уголовное производство касается периода, начиная с 2016 года, когда началась судебная реформа и судьи, у которых заканчивался 5-летний срок их полномочий, не были своевременно переназначены президентом. «Таким образом они (судьи - УНИАН) получали судейское вознаграждение в виде своей заработной платы, что могло нанести государству ущерб, поскольку по факту они судопроизводство не осуществляли», - сказала она.

Пресс-секретарь ГБР отметила, что данное уголовное производство расследуется по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 статьи 364 (злоупотребление служебным положением), а также ч.2 статьи 367 (возможное вмешательство в работу суда).

Читайте такжеПорошенко в очередной раз не пришел на допрос в ГБРПо ее словам, по этому уголовному производству, кроме Порошенко, уже начались допросы судей, которые дают показания. «Речь идет о более чем тысяче судей, которые будут допрошены в рамках этого уголовного производства, и от них мы услышим их видение и их свидетельства тех событий... некоторые из судей уже допрошены», - добавила она.

Кроме того, Иванова призвала судей, у которых за период с 2015 по 2019 гг. имеются сведения о совершенных правонарушениях в отношении них, обращаться в ГБР, «чтобы максимально объективно и в сжатые сроки завершить досудебное расследование по этому уголовному производству».

Пресс-секретарь ГБР сообщила, что Порошенко не явился сегодня на допрос, который был назначен на 10.00, повестка будет направлена повторно.