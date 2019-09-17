Дисциплинарная комиссия прокуроров вынесла Луценко выговор - Рябошапка

Нынешний генпрокурор подтвердил, что в минувшую пятницу КДКП вынесла выговор его предшественнику Юрию Луценко, который до сих числится работником прокуратуры.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что не помнит, за что Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров вынесла выговор экс-генпрокурору Юрию Луценко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рябошапка заявил журналистам.

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"КДКП решила напоследок (в связи с реформированием прокуратуры деятельность КДКП прекращается - УНИАН) привлечь к дисциплинарной ответственности Юрия Луценко. Это произошло в пятницу. За что привлечь - я, честно говоря, не помню", - сказал Рябошапка.

Он также объяснил, почему Луценко привлекли к ответственности после его увольнения с должности генпрокурора: "Он не был генпрокурором, но еще оставался в органах прокуратуры, потому что его нельзя было уволить, поскольку продолжалось дисциплинарное производство. И только когда дело решилось, его можно уволить. Но, кажется, он еще не уволен".

Как сообщал УНИАН, 29 августа, Верховная Рада Украины уволила Юрия Луценко с должности генпрокурора.