Рябошапка: следователи и прокуроры, расследующие дела Майдана, смогут работать и дальше

В связи с окончательным прекращением следственных функций прокуратуры с 20 ноября, сотрудники Управления спецрасследований ГПУ смогут перейти в ГБР или остаться в прокуратуре на должностях прокуроров.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка пообещал, что команда следователей и прокуроров, которая расследует дела Майдана, сможет и дальше работать по этому направлению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в ответ на вопрос, что будет с командой следователей и прокуроров Управление специальных расследований ГПУ после того, как прокуратура окончательно лишится следственных функций.

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Рябошапка заявил, что продлевать следственные функции для дорасследования «майдановских» дел не будут, "а что касается людей, которые работают в этом департаменте, то они смогут перейти как следователи в Государственное бюро расследований или остаться как прокуроры в Офисе генпрокурора и осуществлять процессуальное руководство в этих делах". "Прокуроры же смогут продолжать осуществлять процессуальное руководство в делах, которые будет расследовать уже ГБР, чтобы была определенная связь, чтобы она не разрывалась", - добавил он.

Напомним, что сегодня директор ГБР Роман Труба на встрече с депутатами Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности не исключил, что следственные функции прокуратуры в делах Майдана могут быть продлены для дорасследования этих дел, или же следователи из прокуратуры должны перейти в ГБР. Но в обоих случаях нужны изменения в законодательство, поскольку, чтобы сохранить их команду в ГБР, нужно брать их на работу по упрощенной процедуре, чего сейчас в законе не предусмотрено.

При создании ГБР дали 1 год на передачу дел от прокуратуры в ГБР, потому 20 ноября следственные функции прокуратуры прекращаются.