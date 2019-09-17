Прокуратура будет настаивать, чтобы Вилкула и Колесникова взяли под стражу

В то же время судьи утверждают, что прокурор не доказал риск побега Вилкула и Колесникова от следствия.

Прокуратура Днепропетровской области в апелляционном порядке обжалует решение Октябрьского районного суда г. Днепра от 16 сентября относительно народных депутатов VIII созыва от фракции «Оппозиционный блок» Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова, которым избрана мера пресечения в виде личного поручительства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, «бывшие нардепы подозреваются в злоупотреблении властью и прокуратура настаивает на избрании указанным лицам меры пресечения в виде содержания под стражей».

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Как сообщал УНИАН, Вилкула и Колесникова во время заседания Октябрьского суда об избрании им меры пресечения взял на поруки народный депутат Украины, внефракционный Дмитрий Шпенов. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил судья-спикер суда Сергей Мельниченко.

Прокуратура Днепропетровской области ходатайствовала о взятии Вилкула и Колесникова под стражу.

«Однако в ходе заседания прокурор не доказал, что применение более мягких мер к подозреваемым не сможет предотвратить риски, то есть бегство от следствия, совершение повторного преступления и т.д.», - сказал Мельниченко.

Судья-спикер также сообщил, что Вилкул и Колесников присутствовали на заседании Жовтневого суда вместе со своими защитниками.

По словам Мельниченко, уголовное дело в отношении экс-нардепов расследуется прокуратурой.

5 сентября прокуратурой Днепропетровской области Колесникову и Вилкулу объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). В отношении их была начата процедура розыска.

В частности, Колесников подозревается в том, что в 2012 году в должности председателя Агентства госимущества совершил действия, в результате которых стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса ГП «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности имени Осады» в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв. м. По данным Генпрокуратуры, рыночная стоимость имущества на момент отчуждения составляла более 16 млн грн.

По данным следствия, Вилкул, в должности председателя Днепропетровской ОГА, на протяжении 2011-2012 годов издал распоряжение о незаконном изменении целевого назначения земельных участков общей площадью более 66 га. 16 октября 2018 года Верховная Рада не поддержала представление генерального прокурора о лишении депутатской неприкосновенности Вилкула и Колесникова.