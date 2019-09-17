Трамп поможет Украине, если Россия на переговорах будет вести себя как "большая собака" – офицер США

Как отметил капитан 1 ранга ВМС США в отставке, "большая собака" Россия после предупреждения от Трампа "может поджать хвост немножко и не так сильно лаять".

Президент США Дональд Трамп может присоединиться к переговорам по Донбассу в "нормандском формате", поскольку хочет, чтобы Украина была другом не только Штатам, но и ему лично.

Такое мнение высказал капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Гари Табах, комментируя слова американского дипломата Уильяма Тейлора о возможном расширении "нормандского формата", передает «Обозреватель».

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"Я всегда говорил, что с Путиным, с крокодилом, нельзя договариваться. Ни о чем с ним не договоришься", – заявил военный США.

"Наш посол Тейлор говорит – понятное дело, если вы будете сидеть за столом в Нормандии и ничего не получится, потому что Россия будет вести себя как большая собака, то придется привести большого друга на переговоры. Этот большой друг, к которому России придется прислушиваться, потому что он ее задушит", – подчеркнул он.

По его словам, этот друг готов прийти и не бросать вас в такой "тяжелый момент".

"Наш посол говорит – вы можете рассчитывать на нашу помощь, когда вы нас попросите, я уверен, что президент Трамп это рассмотрит. Президент Трамп очень хочет, чтобы Украина была хорошим другом не только Америке, но и ему лично", – пояснил Табах.

Как отметил капитан 1 ранга ВМС США в отставке, "большая собака" Россия после предупреждения от Трампа "может поджать хвост немножко и не так сильно лаять".

"Вы – маленькая страна, на вас напала большая страна. А другая супервеликая страна приходит к вам на помощь и говорит – слушай, ты не можешь так себя вести. Мы в цивилизованном мире, у всех ядерное оружие, у всех большие бизнесы, большие деньги, много жизней от этого зависит. Ты не можешь так себя вести, потому что нам тогда придется тебя изолировать, как это мы делали с другими тиранами", – отметил он.

"Конечно, вы не можете так разговаривать с Путиным, как может разговаривать Трамп. Мы не только оружием, но и экономикой можем душить – по-разному. Трамп – человек не военный, он любит решать вопросы не в военный способ, а в экономический. Поэтому у него такая схема, которую здесь люди понимают, а в Америке не очень – наезд-отъезд, приглашает-выгоняет. Никогда не знаешь, под какое ему настроение попадешь", – заявил Табах.

По его словам, для Украины очень важно "идти на переговоры в нормандском формате, зная, что если что-то не будет получаться, есть Соединенные Штаты, Трамп, который придет и поможет в этом вопросе".

"Конечно, россияне, которые пойдут на эти переговоры, уже тоже знают это. Поэтому они пойдут с другими намерениями, с другим взглядом. Будем надеяться", – подытожил Табах.